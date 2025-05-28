Попри відсутність підвищення тарифів на газ у Харкові українцям все ж доведеться платити більше.

Інформація про підвищення тарифів на газ у Харкові не підтвердилася: з 1 червня 2025 року ціна на блакитне паливо залишиться стабільною, повідомляє Politeka.

Побутові споживачі, які користуються послугами компанії «Нафтогаз України», й надалі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр. У решти постачальників ціни коливатимуться в межах 7,79–9,99 грн за кубометр.

Ціна залишається на рівні, встановленому до 24 лютого 2022 року, і не змінюватиметься протягом дії воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

Проте в червні українці можуть отримати додаткову — третю — платіжку за газ. Йдеться про оплату технічного обслуговування газових мереж, яку виставляють раз на три або п’ять років — залежно від віку будинку. Якщо будівлі понад 25 років, платіжка надходить раз на три роки, для новіших будинків — раз на п’ять.

Сума до сплати буде різною для кожного регіону. Наприклад, за даними київської філії компанії «Газорозподільні мережі України», у 2025 році тариф на техобслуговування коливатиметься від 100 до 900 грн.

На суму впливають довжина трубопроводів, кількість з'єднань та арматури. Розрахунок проводиться індивідуально: загальну вартість обслуговування ділять на кількість мешканців будинку.

Отже, хоч підвищення тарифів на газ у Харкові офіційно не відбудеться, українцям доведеться сплатити додаткову суму за обслуговування мереж.

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