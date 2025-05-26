Дефіцит продуктів у Сумах може відчути кожен покупець, адже це сильно вдарить по гаманцях.

Дефіцит продуктів у Сумах загрожує зростанням цін на фрукти, повідомляє Politeka.

Як інформцє економіст Олег Пендзин, деякі фрукти подорожчають на 25%.

Внаслідок весняних заморозків в Україні, зокрема й у Сумській області, очікується дефіцит продуктів у Сумах — зокрема абрикосів, персиків, яблук і лохини.

Як повідомив голова "Укрсадвинпрому" Володимир Печко, найбільше постраждали абрикоси — значна частина врожаю знищена через чутливість дерев до холоду. Персики втратили до 20% врожаю в окремих регіонах, а з яблуками ситуація неоднозначна — їх цвітіння в багатьох господарствах пошкоджено.

Лохина також постраждала: на Черкащині втрати досягають 85%, на Закарпатті — до 40%. Проте завдяки широкій географії вирощування ця ягода не зникне з ринку повністю. Черешня, особливо пізні сорти, уникла серйозних пошкоджень, тож її буде більше.

За прогнозами експертів, зокрема економіста Олега Пендзина, влітку ціни на персики та абрикоси можуть зрости на 20–25% у порівнянні з минулим роком. Причина — зменшення врожаю та зростання залежності від імпорту.

У результаті дефіцит продуктів у Сумах може відчути кожен покупець — фрукти стануть дорожчими й менш доступними. Тож українцям варто готуватися до можливого підняття цін.

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