Дефицит продуктов в Сумах может ощутить каждый покупатель, ведь это сильно ударит по кошелькам.

Дефицит продуктов в Сумах чреват ростом цен на фрукты, сообщает Politeka.

Как информирует экономист Олег Пендзин, некоторые фрукты подорожают на 25%.

В результате весенних заморозков в Украине, в том числе и в Сумской области, ожидается дефицит продуктов в Сумах — в частности абрикосов, персиков, яблок и голубики.

Как сообщил глава "Укрсадвинпрома" Владимир Печко, больше всего пострадали абрикосы — значительная часть урожая уничтожена из-за чувствительности деревьев к холоду. Персики потеряли до 20% урожая в отдельных регионах, а с яблоками ситуация неоднозначная – их цветение во многих хозяйствах повреждено.

Лохина также пострадала: в Черкасской области потери достигают 85%, в Закарпатье — до 40%. Однако благодаря обширной географии выращивания эта ягода не исчезнет с рынка полностью. Черешня, особенно поздние сорта, избежала серьезных повреждений, и ее будет больше.

По прогнозам экспертов, в частности, экономиста Олега Пендзина, летом цены на персики и абрикосы могут вырасти на 20–25% по сравнению с прошлым годом. Причина – уменьшение урожая и рост зависимости от импорта.

В результате дефицит продуктов в Сумах может почувствовать каждый покупатель — фрукты станут более дорогими и менее доступными. Поэтому украинцам следует готовиться к возможному повышению цен.

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