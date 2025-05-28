Несмотря на отсутствие повышения тарифов на газ в Харькове, украинцам все же придется платить больше.

Информация о повышении тарифов на газ в Харькове не подтвердилась: с 1 июня 2025 цена на голубое топливо останется стабильной, сообщает Politeka.

Бытовые потребители, пользующиеся услугами компании «Нафтогаз Украины», будут и дальше платить 7,96 грн за кубометр. У других поставщиков цены будут колебаться в пределах 7,79–9,99 грн за кубометр.

Цена остается на уровне, установленном до 24 февраля 2022 года, и не изменится в течение действия военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

Однако в июне украинцы могут получить дополнительную – третью – платежку за газ. Речь идет об оплате технического обслуживания газовых сетей, которую выставляют раз в три или пять лет – в зависимости от возраста дома. Если зданию более 25 лет, платежка поступает раз в три года, для более новых домов — раз в пять.

Сумма к оплате будет разной для каждого региона. К примеру, по данным киевского филиала компании «Газораспределительные сети Украины», в 2025 году тариф на техобслуживание будет колебаться от 100 до 900 грн.

На сумму оказывают влияние длина трубопроводов, количество соединений и арматуры. Расчет производится индивидуально: общую стоимость обслуживания делят на количество жильцов дома.

Следовательно, хоть повышение тарифов на газ в Харькове официально не состоится, украинцам придется заплатить дополнительную сумму за обслуживание сетей.

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