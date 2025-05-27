Платежи за тепло летом в Запорожье, как и в других городах, часто не прозрачны.

Платежи за тепло летом в Запорожье вызывают удивление многих потребителей, ведь отопительный сезон завершен, а счета поступают и дальше, сообщает Politeka.

Причина – применение двухставочного тарифа, при котором часть стоимости тепла распределяется равномерно на весь год. Такая система должна упростить жизнь, однако на практике часто создает простор для злоупотреблений.

Об этом рассказал эксперт в сфере ЖКХ и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, двухставочный тариф позволяет снизить нагрузку на бюджет зимой, однако запутывает самих плательщиков. Люди вынуждены оплачивать услугу, которую фактически не потребляют и часто не понимают, как формируется сумма в квитанции.

Попенко отмечает, что даже при наличии домового счетчика проверить правильность начислений сложно — нужно анализировать платежи за целый год. В такой ситуации потребители уязвимы к манипуляциям. Примером является ситуация в Харькове в 2023 году, когда из-за сложных схем тысячи жителей получили необоснованные счета.

По словам эксперта, платежи за тепло летом в Запорожье и других городах должны быть прозрачными. Он призвал украинцев требовать пояснений от поставщиков, а также обращать внимание на любые подозрительные суммы. Ведь в условиях слабой защиты прав потребителей это единственный способ избежать несправедливых начислений.

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