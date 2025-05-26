Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові не єдина підтримка, яку надають.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові роздаються українською неурядовою благодійною організацією, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що потрібно знати.

Координаційний Гуманітарний Центр (КГЦ) — українська неурядова організація, яка працює в Харкові та Запоріжжі. Її основна мета — забезпечення ефективної взаємодії між гуманітарними організаціями, органами влади, волонтерськими ініціативами та іншими учасниками допомоги населенню. Центр сприяє оперативному реагуванню на потреби цивільного населення, що постраждало внаслідок війни.

З метою системної підтримки був створений Відділ гуманітарної допомоги, який координує та організовує надання різноманітної підтримки від волонтерського сектору. До переліку підтримки входять:

безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові,

гігієнічні набори та побутова хімія,

теплий одяг,

генератори, буржуйки, інші засоби для обігріву,

будівельні матеріали та інші необхідні ресурси.

Як отримати:

Варто також зазначити, що для звернення до КГЦ необхідно заповнити відповідну заявку. Після її подачі слід очікувати зворотного зв'язку. Організація прагне забезпечити цільову та комплексну допомогу кожному, хто цього потребує.

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