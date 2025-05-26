Відключення світла у Полтавській області дозволить забезпечити надійність та справність електромереж у майбутньому.

Відключення світла в Полтавській області 27 травня відбудуться у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на мережах АТ «Полтаваобленерго», повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Скороходівській громаді.

Це торкнеться кількох населених пунктів, зокрема сіл Білецьківка, Бурти, Маламівка, Підгірне, Майбородівка, Нової Знам’янки, Піщаного, Петрівки, смт Чутове та міста Кременчук.

Ремонтні роботи розпочнуться орієнтовно з 08:00 та триватимуть до 20:00. В окремих випадках відключення триватиме до 16:00 або 17:00.

У цей час електропостачання буде тимчасово відсутнє на таких вулицях: Садова, Центральна, Залізнична, Затишна, Катерини Білокур, Космонавтів, Шкільна, Національної гвардії України, Лісова, Свободи, Берегового, Гоголя, Енергетиків, Кленова, Шевченка, Великий Шлях, Олексія Древаля, а також інших.

Причиною перерви в електропостачанні є виконання робіт з капітального ремонту та очищення трас повітряних ліній електропередач, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Мешканців просять завчасно підготуватися до можливих тимчасових незручностей.

Відключення світла в Полтавській області дозволить забезпечити надійність роботи електромереж і підвищить якість електропостачання у майбутньому.

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