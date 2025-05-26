Допомога на оренду житла в Полтаві у 2025 році доступна для окремих категорій осію.

Допомога на оренду житла в Полтаві від УВКБ ООН надається внутрішньо переміщеним особам та біженцям у 2025 році через партнерство з благодійним фондом "Право на захист", повідомляє Politeka.

Програма охоплює кілька областей України, зокрема Полтавську, Київську, Дніпропетровську, Кіровоградську та Запорізьку, і має на меті відшкодування вартості оренди житла на термін до шести місяців.

Допомогу можуть отримати ВПО та особи, які повернулися з-за кордону, якщо вони проживають у місцях тимчасового перебування (МТП) або винаймають домівку з незадовільними умовами. Також ця програма призначена для тих, хто має ризик виселення з МТП або не має можливості продовжити здійснювати винаймання через погані умови.

Щоб отримати допомогу на оренду житла в Полтаві, родина не повинна брати участі в інших програмах державної або благодійної допомоги. Виплати здійснюються через цифровий гаманець Vibrant, де голові родини нараховуються суми у цифрових доларах США. Про нарахування допомоги заявник отримує SMS-повідомлення з посиланням на завантаження додатку.

Для реєстрації необхідно заповнити онлайн-анкету на сайті проєкту. Заявки приймаються від осіб, які дійсно потребують підтримки на винаймання дому в регіонах, де реалізується програма.

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