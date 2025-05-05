Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Полтаві, то є чимало варіантів, які можуть вам сподобатися.

Робота для пенсіонерів в Полтаві та інших регіонах стає доступнішою, з варіантами для людей різного віку та професійного досвіду, повідомляє Politeka.

Однією з таких вакансій є менеджер з продажу для дистанційкиі. Тут гнучкий графік — 4/3, а заробітна плата складає від 12 000 до 21 000 грн на місяць, з можливістю виплати кожного тижня. Ця вакансія підходить для тих, хто хоче працювати вдома та заробляти на результат.

Друга вакансія — продавець у рибний кіоск на Південному ринку. Графік роботи з 6:00 до 13:00, а зарплата становить від 18 000 до 20 000 грн на місяць. Це ідеально підходить для людей, які шукають часткову зайнятість в першій половині дня, з хорошими умовами праці та стабільним доходом.

Третій варіант — промоутер для компанії, яка займається ремонтом пральних машин. Потрібно розносити рекламні візитки в поштові ящики у своєму районі. Вас чекає вільний графік, що дозволяє працювати в будь-який час, з оплатою 650 грн на день. Це чудова можливість для пенсіонерів заробити додатково, працюючи у своєму комфортному темпі.

Ці вакансії відкривають можливості для пенсіонерів та інших людей, які бажають отримувати при цьому достойний дохід.

Робота для пенсіонерів в Полтаві створює хороші умови для людей похилого віку, даючи їм можливість працювати у комфортних умовах і мати стабільний дохід.

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