Если вы ищете работу для пенсионеров в Полтаве, есть немало вариантов, которые могут вам понравиться.

Работа для пенсионеров в Полтаве и других регионах становится доступнее, с вариантами для людей всех возрастов и профессионального опыта, сообщает Politeka.

Одной из таких вакансий менеджер по продажам для дистанционки. Здесь гибкий график - 4/3, а заработная плата составляет от 12 000 до 21 000 грн в месяц, с возможностью выплаты каждую неделю. Эта вакансия подходит для тех, кто хочет работать на дому и зарабатывать на результат.

Вторая вакансия – продавец в рыбный киоск на Южном рынке. График работы с 6:00 до 13:00, а зарплата составляет от 18000 до 20000 грн в месяц. Это идеально подходит для людей, которые ищут частичную занятость в первой половине дня с хорошими условиями труда и стабильным доходом.

Третий вариант – промоутер для компании, которая занимается ремонтом стиральных машин. Нужно разносить рекламные визитки в почтовые ящики в своем районе. Вас ждет свободный график, позволяющий работать в любое время с оплатой 650 грн в день. Это отличная возможность для пенсионеров заработать дополнительно, работая в своем комфортном темпе.

Эти вакансии открывают возможности для пожилых и других людей, желающих получать достойный доход.

Работа для пенсионеров в Полтаве создает хорошие условия для пожилых людей, давая им возможность работать в комфортных условиях и иметь стабильный доход.

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