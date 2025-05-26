Помощь на аренду жилья в Полтаве в 2025 году доступно для отдельных категорий осей.

Помощь на аренду жилья в Полтаве от УВКБ ООН предоставляется внутренне перемещенным лицам и беженцам в 2025 году через партнерство с благотворительным фондом "Право на защиту", сообщает Politeka.

Программа охватывает несколько областей Украины, в частности Полтавскую, Киевскую, Днепропетровскую, Кировоградскую и Запорожскую, и цель возмещения стоимости аренды жилья на срок до шести месяцев.

Помощь могут получить ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы, если они проживают в местах временного пребывания (МТП) или снимают дом с неудовлетворительными условиями. Также эта программа предназначена для тех, кто имеет риск выселения с МТП или не имеет возможности продолжить выемку из-за плохих условий.

Чтобы получить помощь на аренду жилья в Полтаве, семья не должна участвовать в других программах государственной или благотворительной поддержки. Выплаты производятся через цифровой кошелек Vibrant, где главе семьи начисляются суммы в цифровых долларах США. О начислении пособия заявитель получает SMS-сообщение со ссылкой на загрузку приложения.

Для регистрации необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте проекта. Заявки принимаются от лиц, действительно нуждающихся в поддержке на снятие дома в регионах, где реализуется программа.

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