Отключение света в Полтавской области позволит обеспечить надежность и исправность электросетей в будущем.

Отключения света в Полтавской области 27 мая произойдут в связи с проведением ремонтных работ на сетях АО "Полтаваоблэнерго", сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Скороходовской общине.

Это коснется нескольких населенных пунктов, в частности, сел Белецковка, Бурты, Маламовка, Подгорное, Майбородовка, Новой Знаменки, Песчаного, Петровки, пгт Чутово и города Кременчуг.

Ремонтные работы начнутся ориентировочно с 08:00 и продлятся до 20:00. В отдельных случаях отключение будет продолжаться до 16:00 или 17:00.

В настоящее время электроснабжение будет временно отсутствовать на следующих улицах: Садовая, Центральная, Железнодорожная, Уютная, Екатерины Билокур, Космонавтов, Школьная, Национальной гвардии Украины, Лесная, Свободы, Берегового, Гоголя, Энергетиков, Кленова, Шевченко, Большой Путь, Алекс.

Причиной перерыва в электроснабжении выполнение работ по капитальному ремонту и очистке трасс воздушных линий электропередач, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Жителей просят заблаговременно подготовиться к возможным временным неудобствам.

Отключение света в Полтавской области позволит обеспечить надежность работы электросетей и повысит качество электроснабжения в будущем.

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