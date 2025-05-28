Місцевим мешканцям доведеться потерпіти тимчасові обмеження руху в Одесі, тому розповідаємо кого це стосується.

Обмеження руху в Одесі тимчасово зачеплять маршрут міського автобуса № 110, повідомляє Politeka.

Через заплановані ремонтні роботи на залізничному переїзді у районі Пересипу введуть обмеження руху в Одесі. Місцева влада просить пасажирів бути уважними та завчасно планувати свої поїздки, щоб уникнути непорозумінь.

Йдеться про залізничний переїзд на перегоні "Сортувальна - Пересип", що розташований за адресою вулиця Лиманна 26/1. Саме тут з 27 травня стартували ремонтні роботи, які можуть тривати до 5 червня або ж завершитися раніше, якщо дозволять погодні умови та темпи виконання.

Саме з цієї причини Департамент транспорту та зв’язку міської ради вніс зміни до маршруту вказаного автобуса. Отже, обмеження руху в Одесі передбачає, що внапрямку до санаторію "Куяльник" громадський транспорт тепер їхатиме через Чорноморського Козацтва, далі по 7-й Пересипській, потім Локомотивною і знову на Лиманну, звідки повернеться на свій основний шлях.

У напрямку до Центрального вокзалу автобус курсуватиме від Лиманної через Локомотивну, потім по 7-й Пересипській і вулицею Отамана Головатого, після чого продовжить їхати звичним маршрутом.

Місто звертається до всіх пасажирів з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Зміни маршруту триватимуть недовго, і після завершення робіт автобус № 110 знову повернеться до звичного графіка.

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