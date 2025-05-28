Обмеження руху в Чернігові торкнуться одразу кількох маршрутів громадського транспорту у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

З 27 травня в місті змінились схеми руху для тролейбусів №3, 7, 8, 9, 11 та автобусів №25/25А, 28, 30. Управління транспорту повідомило, що зміни пов’язані з оновленням дорожнього покриття на проспекті Перемоги та вулиці Княжа.

Тролейбуси №3, 7 та 8 об’їжджатимуть через вулицю Івана Мазепи. Тролейбус №8 у напрямку від вул. Незалежності курсуватиме в обхід звичної траєкторії: після зупинкового пункту «Облсанепідемстанція» — по вул. Мазепи до Площі Перемоги, далі – до зупинки «вул. Пантелеймонівська» і знову виходитиме на звичайний маршрут.

У зворотному напрямку маршрут пролягатиме через вулицю Мазепи, проспект Миру та пр. Перемоги. Тимчасово не обслуговуватимуться зупинкові пункти «Центральний ринок», «вул. Хлібопекарська», «швейне об’єднання» та «Площа Перемоги».

Маршрут №9 змінюється через роботи на вул. Княжа – після зупинки «Дитячий світ» транспорт прямуватиме через вулиці Оборонців Чернігова і Шевченка.

Зміни на напрямку №11 стосуються об’їзду через зупинку «ЦУМ» до кільця на вул. Софії Русової. Автобуси №25/25А, 28, 30 оминатимуть вул. Княжа — рух буде скеровано проспектом Миру, а зупинкова точка «вул. Княжа» тимчасово не обслуговуватиметься.

Обмеження руху в Чернігові триватиме до завершення ремонтних робіт.

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