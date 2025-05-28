Ограничение движения в Чернигове будет продолжаться до завершения ремонтных работ.

Ограничения движения в Чернигове затронут сразу несколько маршрутов общественного транспорта в связи с проведением ремонтных работ, сообщает Politeka.

С 27 мая в городе поменялись схемы движения для троллейбусов №3, 7, 8, 9, 11 и автобусов №25/25А, 28, 30. Управление транспорта сообщило, что изменения связаны с обновлением дорожного покрытия на проспекте Победы и Княжеской улицы.

Троллейбусы №3, 7 и 8 будут объезжать через улицу Ивана Мазепы. Троллейбус №8 в направлении ул. Независимости будет курсировать в обход привычной траектории: после остановочного пункта «Облсанэпидемстанция» – по ул. Мазепы в Площадь Победы, далее – до остановки «ул. Пантелеймоновская» и будет снова выходить на обычный маршрут.

В обратном направлении маршрут будет проходить через улицу Мазепы, проспект Мира и пр. Победы. Временно не будут обслуживаться пункты остановки «Центральный рынок», «ул. Хлебопекарная», «швейное объединение» и «Площадь Победы».

Маршрут №9 меняется из-за работ на ул. Княжеская – после остановки «Детский мир» транспорт будет следовать через ул. Защитников Чернигова и Шевченко.

Изменения по направлению №11 касаются объезда из-за остановки «ЦУМ» до кольца на ул. Софии Русовой. Автобусы №25/25А, 28, 30 будут обходить ул. Княжеская — путь будет направлен по проспекту Мира, а остановочная точка «ул. Княжеская» временно не будет обслуживаться.

Ограничение движения в Чернигове будет продолжаться до завершения ремонтных работ.

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