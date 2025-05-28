Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області пояснюють зростанням мінімальної заробітної плати з 6500 до 8000 гривень та іншими факторами.

Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області відбудеться з червня, повідомляє Politeka.

Під час засідання виконкому Калуської міської ради було схвалено підвищення тарифу на проїзд у маршрутках до 15 гривень, що набуде чинності з 2 червня. Це зумовлено низкою економічних факторів: зростанням мінімальної заробітної плати з 6500 до 8000 гривень, збільшенням вартості енергоносіїв, запасних частин і комунальних послуг.

Представники як комунальних, так і приватних перевізників наголосили на значному зростанні експлуатаційних витрат за останні роки. Зокрема, КП «Екоресурс» повідомило, що у 2024 році витрати на перевезення пасажирів досягли 329 тис. грн, що на 40% більше, ніж у 2022 році.

Заступниця міського голови Надія Гуш звернула увагу на незадовільний стан автобусів, особливо на маршруті до Височанки.

Водночас представник «Калуш-транс» повідомив, що підприємство минулого року придбало автобус з екологічним стандартом Євро 5 та інклюзивним майданчиком, який обслуговує цей маршрут. Проте через складну фінансову ситуацію розширення автопарку наразі ускладнене.

Після детального обговорення підвищення тарифів підтримали одностайно. Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області має забезпечити стабільність роботи перевізників та якість послуг для пасажирів.

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