Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області з 1 червня 2025 року викликало хвилю обурення серед місцевих жителів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області торкнулося води, повідомляє Politeka.

Мешканці села Вільне Губиниської громади скаржаться на шокуюче зростання цін в 6 разів — до 78 гривень за кубометр, при цьому водна якість залишається низькою та непридатною для споживання і поливу.

Місцева влада визнає проблеми з якістю води і повідомляє про значні борги населення: лише 30% платять, а сума боргу вже перевищила 100 тисяч гривень.

Голова селищної ради Петро Єрьомінко обіцяє звернутися до бюджетної комісії задля пошуку можливостей знизити розцінки, наголошуючи, що востаннє тарифи змінювали три роки тому, а вартість електроенергії за цей час зросла на 200%. Мешканці вже подали звернення з вимогою роз’яснень щодо підвищення розцінок.

Що стосується інших комунальних послуг, вартість електроенергії з 1 червня залишаться на рівні 4,32 грн/кВт·год, згідно з постановою Кабміну, що діятиме до кінця жовтня 2025 року. Для власників двозонних лічильників діють знижені нічні ціни — 2,16 грн/кВт·год із 23:00 до 07:00. Також передбачені пільги для домогосподарств з електроопаленням.

Ціни на газ також залишаються стабільними. Нафтогаз України утримує вартість на рівні 7,96 грн/кубометр до 30 квітня 2026 року. Інші постачальники не змінювали ціни, тому в червні українці платитимуть від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, залежно від компанії.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області найбільше торкнулося саме води, тоді як вартість газу та світла поки що не змінюється.

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