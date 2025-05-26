Відключення газу в Дніпрі це тимчасовий захід задля безпеки мешканців.

У зв’язку з плановими ремонтними роботами на системі газопостачання відбудеться відключення газу в Дніпрі, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба ТОВ «Газмережі», 28, 29 та 30.05 фахівці Дніпровської філії тимчасово призупинять розподіл природного газу до низки будинків у різних районах міста.

28 травня без блакитного палива залишаться мешканці:

– вул. Володимира Івасюка, 38

– вул. Володимира Вернадського, 18

29 травня:

– вул. Херсонська, 9а

– пр. Олександра Поля, 8а та 22

– вул. Барикадна, 9

– узвіз Ярмарковий, 27

30 травня:

– вул. Виконкомівська, 13

– вул. Квартальна, 20

– вул. Гончара, 21

Відновлення подачі блакитного палива здійснюватиметься одразу після завершення робіт.

Важливо: для повторного підключення мешканці зобов’язані надати доступ працівникам до кожного помешкання. Це вимагають пункти 4–8 глави 8 розділу V ПТЕСГ, затверджені наказом Міненерго №402 від 21.10.2024. Перед подачею газу обов’язково проводиться огляд та перевірка системи на герметичність.

Відключення газу в Дніпрі – це тимчасовий захід задля безпеки мешканців. Жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Про завершення робіт мешканців проінформують додатково. Газовики закликають не втручатися в систему самостійно та чекати офіційного підключення.

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