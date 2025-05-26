Отключение газа в Днепре это временная мера безопасности жителей.

В связи с плановыми ремонтными работами по системе газоснабжения произойдет отключение газа в Днепре, сообщает Politeka.

Как информирует прессслужба ООО «Газсети», 28, 29 и 30.05 специалисты Днепровского филиала временно приостановят распределение природного газа в ряд домов в разных районах города.

28 мая без голубого топлива останутся жители:

– ул. Владимира Ивасюка, 38

– ул. Владимира Вернадского, 18

29 мая :

– ул. Херсонская, 9а

– пр. Александра Поля, 8а и 22

– ул. Баррикадная, 9

– спуск Ярмарковый, 27

30 мая:

– ул. Исполкомовская, 13

– ул. Квартальная, 20

– ул. Гончара, 21

Восстановление подачи голубого топлива будет производиться сразу после завершения работ.

Важно: для повторного подключения жильцы обязаны предоставить доступ работникам к каждому помещению. Это требуют пункты 4–8 главы 8 раздела V ПТЭХХ, утвержденные приказом Минэнерго №402 от 21.10.2024. Перед подачей обязательно производится осмотр и проверка системы на герметичность.

Отключение газа в Днепре – это временная мера безопасности жителей. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. О завершении работ жителей будет проинформирован дополнительно. Газовики призывают не вмешиваться в систему самостоятельно и ждать официального подключения.

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