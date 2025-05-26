В связи с плановыми ремонтными работами по системе газоснабжения произойдет отключение газа в Днепре, сообщает Politeka.
Как информирует прессслужба ООО «Газсети», 28, 29 и 30.05 специалисты Днепровского филиала временно приостановят распределение природного газа в ряд домов в разных районах города.
28 мая без голубого топлива останутся жители:
– ул. Владимира Ивасюка, 38
– ул. Владимира Вернадского, 18
29 мая :
– ул. Херсонская, 9а
– пр. Александра Поля, 8а и 22
– ул. Баррикадная, 9
– спуск Ярмарковый, 27
30 мая:
– ул. Исполкомовская, 13
– ул. Квартальная, 20
– ул. Гончара, 21
Восстановление подачи голубого топлива будет производиться сразу после завершения работ.
Важно: для повторного подключения жильцы обязаны предоставить доступ работникам к каждому помещению. Это требуют пункты 4–8 главы 8 раздела V ПТЭХХ, утвержденные приказом Минэнерго №402 от 21.10.2024. Перед подачей обязательно производится осмотр и проверка системы на герметичность.
Отключение газа в Днепре – это временная мера безопасности жителей. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. О завершении работ жителей будет проинформирован дополнительно. Газовики призывают не вмешиваться в систему самостоятельно и ждать официального подключения.
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