Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області спричинило хвилю обурення серед жителів села Вільне, де вартість одного кубометра води зросла до 78 гривень, повідомляє Politeka.

Люди в шоці, адже якість води, за їхніми словами, непридатна ні для вживання, ні для поливу городини. Хоча у квитанціях вказано, що вода відповідає гігієнічним нормам, фактично її стан викликає серйозні сумніви. У сусідньому селі Зарічне, для порівняння, тарифний план становить 60 грн.

Місцева влада не заперечує – вода технічна, а не питна. У той же час комунальне підприємство повідомляє про великі борги населення: лише 30% мешканців сплачують рахунки, а загальна сума заборгованості перевищила 100 тисяч гривень.

Та жителі вважають, що плата у 78 гривень за куб за таку воду — несправедлива. Поливати городину цією водою неможливо: земля тріскається, рослини гинуть. Люди масово переходять на дощову або воду з криниць, а питну купують окремо.

Селяни вже зареєстрували звернення до селищної ради з вимогою пояснити підвищення тарифу. У відповідь голова громади Петро Єрьомінко пообіцяв зібрати бюджетну комісію й розглянути ситуацію.

Водночас у селищній адміністрації зазначають, що попередній перегляд цін був три роки тому, а з того часу вартість електроенергії зросла на 200%, що і вплинуло на ціну.

Проте підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області у 6 разів змушує селян вимагати прозорих рішень і термінового перегляду вартості життєво необхідної послуги.

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