Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области повлекло за собой волну возмущения среди жителей села Свободное, где стоимость одного кубометра воды выросла до 78 гривен, сообщает Politeka.

Люди в шоке, ведь водное качество, по их словам, непригодно ни для употребления, ни для полива овощей. Хотя в квитанциях указано, что вода отвечает гигиеническим нормам, фактически ее состояние вызывает серьезные сомнения. В соседнем селе Заречное для сравнения тарифный план составляет 60 грн.

Местные власти не отрицают – вода техническая, а не питьевая. В то же время коммунальное предприятие сообщает о больших долгах населения: только 30% жителей платят счета, а общая сумма задолженности превысила 100 тысяч гривен.

Но жители считают, что плата в 78 гривен за куб за такую ​​воду несправедлива. Поливать овощи этой водой невозможно: земля трескается, растения гибнут. Люди массово переходят на дождевую или воду из колодцев, а питьевую покупают отдельно.

Крестьяне уже зарегистрировали обращение в поссовет с требованием объяснить повышение тарифа. В ответ глава общины Петр Еременко пообещал собрать бюджетную комиссию и рассмотреть ситуацию.

В поселковой администрации отмечают, что предварительный пересмотр цен был три года назад, а с тех пор стоимость электроэнергии выросла на 200%, что и повлияло на цену.

Тем не менее, повышение тарифов на воду в Днепропетровской области в 6 раз заставляет крестьян требовать прозрачных решений и срочного пересмотра стоимости жизненно необходимой услуги.

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