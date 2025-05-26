Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Дніпрі надається при дотриманні важливих вимог.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Дніпрі надається благодійною організацією «Карітас Австрія» у партнерстві з «Карітас України», повідомляє Politeka.net.

Вони реалізували проєкт HAVEN — ініціативи, спрямованої на підтримку внутрішньо переміщених осіб та вразливих мешканців трьох областей: Запорізької, Донецької та Дніпропетровської.

У рамках проєкту надаватиметься така гуманітарна допомога для пенсіонерів в Дніпрі, на Донеччині та Запоріжжі:

ремонт та утеплення житла, пошкодженого через бойові дії;

забезпечення дровами або іншим твердим паливом для опалення в зимовий період;

фінансова підтримка для оренди житла для ВПО.

Менеджерка програми «Карітас Австрія» Магдалена Гулес зазначила, що фінансування проєкту забезпечене виключно за рахунок пожертв громадян Австрії:

«Це наш спосіб висловити підтримку народу України та нашу солідарність у важкий час».

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Дніпрі надається мешканцям, чий середньомісячний дохід не перевищує 6318 грн. Також потрібно належати до однієї з таких категорій:

одинокі батьки або опікуни неповнолітніх дітей;

родини з вагітною жінкою, мамою, що годує дитину віком до 3 років;

сім’ї з людьми з інвалідністю (I–II група, інвалідність з дитинства) або тяжкими хронічними хворобами;

люди віком 60+ без рідних, які могли б надати підтримку;

багатодітні сім’ї з трьома або більше дітьми.

Проєкт діятиме до кінця вересня 2025 року. Для отримання додаткової інформації працює гаряча лінія: 0 800 336 734 (з понеділка по п’ятницю, з 09:30 до 16:00).

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