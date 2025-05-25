Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется при соблюдении важных требований.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре оказывается благотворительной организацией "Каритас Австрия" в партнерстве с "Каритас Украины", сообщает Politeka.net.

Они реализовали проект HAVEN - инициативы, направленной на поддержку внутренне перемещенных лиц и уязвимых жителей трех областей: Запорожской, Донецкой и Днепропетровской.

В рамках проекта будет предоставляться такая гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре, Донецкой и Запорожье:

ремонт и утепление жилья, поврежденного из-за боевых действий;

снабжение дровами или другим твердым топливом для отопления в зимний период;

финансовая поддержка для аренды жилья для ВПЛ.

Менеджер программы «Каритас Австрия» Магдалена Гулес отметила, что финансирование проекта обеспечено исключительно за счет пожертвований граждан Австрии:

"Это наш способ выразить поддержку народу Украины и нашу солидарность в тяжелое время".

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется жителям, среднемесячный доход которого не превышает 6318 грн. Также нужно относиться к одной из следующих категорий:

одинокие родители или опекуны несовершеннолетних детей;

семьи с беременной женщиной, кормящей мамой ребенка в возрасте до 3 лет;

семьи с людьми с инвалидностью (I–II группа, инвалидность с детства) или тяжелыми хроническими болезнями;

люди в возрасте 60+ без родных, которые могли бы оказать поддержку;

многодетные семьи с тремя или более детьми.

Проект будет действовать до конца сентября 2025г. Для получения дополнительной информации работает горячая линия: 0800336734 (с понедельника по пятницу, с 09:30 до 16:00).

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