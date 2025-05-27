Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области коснулось воды, сообщает Politeka..

Жители села Вольное Губинисского общества жалуются на шокирующий рост цен в 6 раз — до 78 гривен за кубометр, при этом водное качество остается низким и непригодным для потребления и полива.

Местные власти признают проблемы с качеством воды и сообщают о значительных долгах населения: только 30% платят, а сумма долга уже превысила 100 тысяч гривен.

Председатель поселкового совета Петр Еременко обещает обратиться в бюджетную комиссию для поиска возможностей снизить расценки, отмечая, что последний раз тарифы меняли три года назад, а стоимость электроэнергии за это время выросла на 200%. Жители уже подали обращение с требованием разъяснений по поводу повышения расценок.

Что касается других коммунальных услуг, стоимость электроэнергии с 1 июня останутся на уровне 4,32 грн/кВтч, согласно постановлению Кабмина, которое будет действовать до конца октября 2025 года. Для владельцев двухзонных счетчиков действуют пониженные ночные цены — 2,16 грн/кВтч с 23:00 до 07:00. Также предусмотрены льготы для домохозяйств с электроотоплением.

Цены на газ остаются стабильными. Нефтегаз Украины удерживает стоимость на уровне 7,96 грн/кубометр до 30 апреля 2026 года. Остальные поставщики не меняли цены, поэтому в июне украинцы будут платить от 7,79 до 9,99 грн за кубометр, в зависимости от компании.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области больше всего коснулось именно воды, тогда как стоимость газа и света пока не меняется.

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