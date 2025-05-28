Безкоштовне житло для ВПО в Одесі надається різними організаціми, одним з таких благодійних фондів є «Шлях до Дому», повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо подробиці.

Благодійний фонд «Шлях до Дому» надає безкоштовне житло для ВПО в Одесі, які прибули до міста з регіонів, постраждалих від бойових дій або окупації.

Проживання надається жінкам із дітьми або сім’ям. Самотні чоловіки, на жаль, не можуть бути розміщені. Центр розташований у місті на вулиці Софіївській, 10. Термін перебування становить від одного до тридцяти днів. З питань поселення можна звертатися за контактним телефоном: +380639040022.

Гості центру отримують не лише дах над головою, а й гаряче харчування, необхідні побутові речі, медичну допомогу, психологічну підтримку та, за потреби, ліки. Також забезпечується догляд за дітьми, які беруть участь у творчих і розвивальних заходах.

Фонд також організовує евакуацію жінок, дітей та сімей, які прагнуть виїхати з Миколаєва, Очакова та інших населених пунктів у напрямку Одеси. Для цього діє спеціальна служба, яка координує виїзд.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі надає також Dream-SHELTER. Тут надається тимчасове розміщення до 5 днів для переселенців, що потребують ночівлі, душу, прання, кухні, харчування та інтернет.

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