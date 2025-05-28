Питання підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 червня стало актуальним останнім часом.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 червня не передбачене — ціни на газ та світло залишаться стабільними, повідомляє Politeka.

Уряд ухвалив рішення про продовження дії фіксованих тарифів, щоб зберегти стабільність комунальних платежів для населення.

Ціна на електроенергію залишиться на рівні 4,32 грн за кіловат-годину. Це стосується як індивідуальних, так і колективних побутових споживачів. У квітні Кабінет Міністрів продовжив дію спеціального положення, яке забезпечує фіксовану вартість на світло, до 31 жовтня 2025 року.

Для споживачів із двозонними лічильниками залишається чинним так званий "нічний" тарифний план — 2,16 грн/кВт⋅год з 23:00 до 07:00.

Газ для побутових споживачів, які користуються послугами компанії "Нафтогаз", також не дорожчатиме. Його вартість у червні залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. У той час ціни в інших постачальників коливатимуться в межах від 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр залежно від умов договору.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 червня не відбудеться. Однак, витрати українців все ж будуть більшими, через отримання "третьої платіжки". Така платіжка надходить раз у 3 або 5 років та призначена для оплати за технічне обслуговування газових мереж.

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