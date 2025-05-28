Червень – надзвичайно важливий місяць для городників, і якщо слідувати порадам місячного посівного календаря, ви підвищите свої шанси на гарний урожай.

Залежно від фаз Місяця в червні 2025 року будуть як сприятливі, так і навпаки невдалі дні для садово-городніх робіт, пише Politeka.

Загалом, протягом червня Місяць пройде такі фази: 1-10 числа – зростальний, 11 – повня, 12-24 – спадний, 25 – молодик, 26-30 – знову зростальний.

Несприятливими днями посівного календаря на червень 2025 року, які можуть негативно вплинути на укорінення, ріст і розвиток рослин, вважаються 1-2, 10-11, 25-30 числа. Але це стосується саме висівання та висаджування культур, а от іншими городніми завданнями, зокрема доглядом, обробкою проти шкідників, внесенням добрив, прополюванням від бурʼянів тощо, в ці дні можна спокійно займатися.

Що стосується сприятливих днів для того, щоб сіяти, висаджувати, пересаджувати та обрізати рослини, то в перший місяць літа це буде періоди з 3 по 9 та з 12 по 18 червня, повідомляє Politeka.

При цьому експерти відзначають, що для різних городніх культур найкраще можуть підходити дещо різні дати:

для коренеплодів – 6-7, 12-18, 20-21;

для бобових і кукурудзи – 5-6, 11-12, 18-20;

для кабачків і гарбузів – 5-7, 11-12, 18-19;

огірки – 4-6, 9-10, 15-16, 19-20;

різноманітна зелень – 6-7, 11-13, 19-20;

капуста – 5-7, 11-12, 19-20.

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