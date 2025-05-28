Обмеження руху у Львові допоможуть зменшити затори та зробити пересування безпечнішим для всіх учасників.

Із неділі, 1 червня, буде запроваджено обмеження руху у Львові, вулиця Пстрака стане односторонньою, повідомляє Politeka.

Рух транспорту відбуватиметься лише в напрямку від вул. Шевченка до вул. Клепарівської. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Уже 29 травня на вулиці встановлять нові дорожні знаки, які набудуть чинності 1 червня вранці. Впровадження нововведень пов’язане з необхідністю впорядкування дорожнього руху в цьому районі.

На вулиці Пстрака розташовані медичний центр, школа та житловий комплекс. Через щільне паркування на обох смугах двосторонній пересування утруднене: водіям важко розминутися, а мешканцям — виїхати з дворів.

У Шевченківській райадміністрації наголосили, що зміна організації пересування дозволить чітко розмежувати простір: права смуга призначатиметься для проїзду транспорту, ліва — для паркування.

Міська влада просить водіїв бути уважними, враховувати зміни у маршрутах і дотримуватись ПДР. Очікується, що нововведення позитивно вплине на безпеку та пропускну здатність вулиці.

Такі зміни є частиною ширшої програми з удосконалення дорожньої інфраструктури міста.

Обмеження руху у Львові допоможуть зменшити затори та зробити пересування безпечнішим для всіх учасників.

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