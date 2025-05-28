Підвищення тарифів на газ з 1 червня торкнеться лише додаткової послуги, а не вартості самого палива.

В Україні очікується підвищення тарифів на газ з 1 червня, що позначиться на платіжках деяких споживачів, повідомляє Politeka.

Київська філія компанії "Газорозподільні мережі України" повідомляє про появу третьої квитанції, яка покриватиме технічне обслуговування газового обладнання. Хоча базова ціна залишиться без змін, додаткові витрати на обслуговування можуть збільшити загальну суму до сплати.

Третя платіжка надходить один раз на три або п’ять років залежно від віку будинку: для житла старше 25 років — кожні три роки, молодших — кожні п’ять років.

Вартість послуги варіюється в межах від 100 до 900 гривень і залежить від таких факторів, як довжина будинкових трубопроводів, кількість з’єднань та запірної арматури. Сума розподіляється на кількість мешканців будинку, що визначає індивідуальний розмір платежу.

Водночас у "Нафтогазі України" нагадують, що тариф на природний газ у червні залишиться стабільним — 7,96 гривень за кубометр, без змін до закінчення воєнного стану та ще шість місяців після його скасування. Споживачі можуть ознайомитися з графіками технічних перевірок на сайтах регіональних філій "Газмереж".

Тож підвищення тарифів на газ з 1 червня торкнеться лише додаткової послуги, а не вартості самого палива. Це допоможе уникнути непередбачених витрат і забезпечить безперебійне функціонування газових мереж.

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