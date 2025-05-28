Підвищення тарифів на воду з 1 червня давно цікавить українських громадян.

Підвищення тарифів на воду з 1 червня не планується, і вартість послуг холодного водопостачання та водовідведення залишиться стабільною для більшості великих міст, де тарифи регулює НКРЕКП, повідомляє Politeka.

Водночас у невеликих населених пунктах ціни можуть змінюватися, оскільки їх затверджує місцева влада. Такий підхід дозволяє враховувати регіональні особливості та фінансові можливості громад.

Для жителів великих міст збереження ціни означає відсутність додаткових фінансових навантажень на сімейний бюджет у цьому напрямку. У той же час мешканцям невеликих населених пунктів варто слідкувати за інформацією від місцевих органів влади щодо можливих змін.

Отже, у червні більшість українців можуть розраховувати на стабільну вартість водопостачання та водовідведення, що допоможе зберегти економічну стабільність на рівні домогосподарств. Уряд і надалі контролюватиме ситуацію, щоб уникнути різких коливань цін у соціально важливій сфері.

До слова, попри відчутність підвищення тарифів на воду з 1 червня на загальнодержавному рівні, деякі українці все ж почали зіштовхуватися з більшими цінами. До прикладу, у Дніпропетровській області розцінки зросли до 78 гривень за кубометр, а у Вінницькій - до 78,76.

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