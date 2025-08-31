Оголошено нові графіки відключення світла в Кіровоградській області на наступний тиждень – із 1 по 7 вересня 2025 року.

У "Кіровоградобленерго" повідомили, які графіки відключення світла будуть застосовуватися в Кропивницькому та області з 1 по 7 вересня 2025 року, пише Politeka.

Переважно ці знеструмлення будуть повʼязані з плановими ремонтними роботами в електромережах. Триватимуть обмеження орієнтовно з 8:00 або з 9:00 до 17:00.

У Кропивницькому графіки відключення світла протягом наступного тижня будуть застосовуватися 1, 3, 4 та 5 вересня, але торкнуться лише окремих адрес, повний список яких можна знайти на сайті обленерго, повідомляє Politeka.

У Кропивницькому районі електромереж також відбудуться часткові планові знеструмлення в таких населених пунктах:

1 вересня – Бережинка;

2 – Бережинка, Попівка, Калинівка, Веселівка, Зелений Гай, Аджамка;

3 – Червоний Яр, Зоря, Первозванівка;

4 – Олексіївка, Червоний Яр;

5 – Аджамка.

У межах обслуговування Благовіщенських ЕМ діятимуть такі графіки відключення світла:

1-5 – Синицівка;

2 – Камʼяний Брід, Сабатинівка, Христофорове, Кленове;

5 – Благовіщенське.

В інших районах Кіровоградської області протягом тижня так само будуть застосовуватися локальні знеструмлення, повʼязані з проведенням ремонтних робіт. Актуальну інформацію з точними адресами та тривалістю обмежень електропостачання можна знайти на сайті обленерго.

