У "Кіровоградобленерго" повідомили, які графіки відключення світла будуть застосовуватися в Кропивницькому та області з 1 по 7 вересня 2025 року, пише Politeka.
Переважно ці знеструмлення будуть повʼязані з плановими ремонтними роботами в електромережах. Триватимуть обмеження орієнтовно з 8:00 або з 9:00 до 17:00.
У Кропивницькому графіки відключення світла протягом наступного тижня будуть застосовуватися 1, 3, 4 та 5 вересня, але торкнуться лише окремих адрес, повний список яких можна знайти на сайті обленерго, повідомляє Politeka.
У Кропивницькому районі електромереж також відбудуться часткові планові знеструмлення в таких населених пунктах:
- 1 вересня – Бережинка;
- 2 – Бережинка, Попівка, Калинівка, Веселівка, Зелений Гай, Аджамка;
- 3 – Червоний Яр, Зоря, Первозванівка;
- 4 – Олексіївка, Червоний Яр;
- 5 – Аджамка.
У межах обслуговування Благовіщенських ЕМ діятимуть такі графіки відключення світла:
- 1-5 – Синицівка;
- 2 – Камʼяний Брід, Сабатинівка, Христофорове, Кленове;
- 5 – Благовіщенське.
В інших районах Кіровоградської області протягом тижня так само будуть застосовуватися локальні знеструмлення, повʼязані з проведенням ремонтних робіт. Актуальну інформацію з точними адресами та тривалістю обмежень електропостачання можна знайти на сайті обленерго.
