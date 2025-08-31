Объявлены новые графики отключения света в Кировоградской области на следующую неделю – с 1 по 7 сентября 2025 года.

В "Кировоградоблэнерго" сообщили, какие графики отключения света будут применяться в Кропивницком и области с 1 по 7 сентября 2025 года, пишет Politeka.

В основном эти обесточения будут связаны с плановыми ремонтными работами в электросетях. Продолжаться ограничения будут ориентировочно с 8:00 или с 9:00 до 17:00.

В Кропивницком графики отключения света в течение следующей недели будут применяться 1, 3, 4 и 5 сентября, но коснутся только отдельных адресов, полный список которых можно найти на сайте облэнерго, сообщает Politeka.

В Кропивницком районе электросетей также состоятся частичные плановые обесточивания в следующих населенных пунктах:

1 сентября – Бережинка;

2 – Бережинка, Поповка, Калиновка, Веселовка, Зеленый Гай, Аджамка;

3 – Красный Яр, Заря, Первозвановка;

4 – Алексеевка, Красный Яр;

5 – Аджамка.

В пределах обслуживания Благовещенских ЭС будут действовать следующие графики отключения света:

1-5 – Синицовка;

2 – Каменный Брод, Сабатиновка, Христофорово, Кленовое;

5 – Благовещенское.

В других районах Кировоградской области в течение недели также будут применяться локальные обесточения, связанные с проведением ремонтных работ. Актуальную информацию с точными адресами и продолжительностью ограничений электроснабжения можно найти на сайте облэнерго.

