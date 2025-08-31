В "Кировоградоблэнерго" сообщили, какие графики отключения света будут применяться в Кропивницком и области с 1 по 7 сентября 2025 года, пишет Politeka.
В основном эти обесточения будут связаны с плановыми ремонтными работами в электросетях. Продолжаться ограничения будут ориентировочно с 8:00 или с 9:00 до 17:00.
В Кропивницком графики отключения света в течение следующей недели будут применяться 1, 3, 4 и 5 сентября, но коснутся только отдельных адресов, полный список которых можно найти на сайте облэнерго, сообщает Politeka.
В Кропивницком районе электросетей также состоятся частичные плановые обесточивания в следующих населенных пунктах:
- 1 сентября – Бережинка;
- 2 – Бережинка, Поповка, Калиновка, Веселовка, Зеленый Гай, Аджамка;
- 3 – Красный Яр, Заря, Первозвановка;
- 4 – Алексеевка, Красный Яр;
- 5 – Аджамка.
В пределах обслуживания Благовещенских ЭС будут действовать следующие графики отключения света:
- 1-5 – Синицовка;
- 2 – Каменный Брод, Сабатиновка, Христофорово, Кленовое;
- 5 – Благовещенское.
В других районах Кировоградской области в течение недели также будут применяться локальные обесточения, связанные с проведением ремонтных работ. Актуальную информацию с точными адресами и продолжительностью ограничений электроснабжения можно найти на сайте облэнерго.
