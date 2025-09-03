Подорожчання круп у Сумській області не обмежується лише однією мережею магазинів.

Подорожчання круп у Сумській області зафіксоване на початку вересня, зокрема це стосується манки Хуторок, вагою 800 грамів, середня ціна якої склала 37,18 грн, повідомляє Politeka.

Актуальну аналітику надає сайт Мінфін.

Розцінки у різних магазинах коливаються: в Megamarket товар оцінюють у 40,00 грн., у Metro — 34,56, а Novus пропонує його за 36,99. Дані наведені станом на 1–2 вересня 2025 року, що дає можливість споживачам відслідковувати актуальні показники вартості продукту.

Протягом серпня 2025 року середні цінові показники на манку Хуторок суттєво змінювалися. У Novus ціна становила 36,34 грн., у Metro — 33,22, а середня по магазинах досягала 34,78. Індекс споживчих цін за останній місяць демонструє щоденну стабільність із незначним коливанням: 2–7 серпня вартість трималася на рівні 32,91., 9–17 серпня розцінки зросли до 35,78., а з 19 по 31 серпня поступово знизилися до 35,03. Від 1 вересня середня ціна сягнула 37,18 грн., що відображає збільшення на 4,27. порівняно з початком серпня.

Слід зазначити, що подорожчання круп у Сумській області не обмежується лише однією мережею магазинів. Різниця у вартості залежить від торговельного закладу та регіональних особливостей поставок. Водночас стабільність у серпні свідчить про відносно контрольовану динаміку ринку. Покупці можуть обирати магазин залежно від наявності акцій та доступності товару у конкретному населеному пункті.

Аналітики радять звертати увагу на щоденні коливання та враховувати середні показники при плануванні закупівель на місяць. Такі дані допомагають прогнозувати подальшу динаміку та уникати непередбачених витрат. Подорожчання круп у Сумській області з початку вересня демонструє, що попит на манку Хуторок зростає, а разом із ним підвищується і вартість на ринку, що важливо для споживачів при формуванні бюджету на продукти харчування.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.