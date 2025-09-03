Подорожание круп в Сумской области зафиксировано в начале сентября, в частности, это касается манки Хуторок, весом 800 граммов, средняя цена которой составила 37,18 грн, сообщает Politeka.

Актуальную аналитику предоставляет сайт Минфин .

Расценки в разных магазинах колеблются: в Megamarket товар оценивают в 40,00 грн., Metro — 34,56, а Novus предлагает его за 36,99. Данные приведены по состоянию на 1–2 сентября 2025 года, что позволяет потребителям отслеживать актуальные показатели стоимости продукта.

В августе 2025 года средние ценовые показатели на манку Хуторок существенно изменялись. У Novus цена составляла 36,34 грн., у Metro - 33,22, а средняя по магазинам достигала 34,78. Индекс потребительских цен за последний месяц демонстрирует ежедневную стабильность с незначительным колебанием: 2-7 августа стоимость держалась на уровне 32,91, 9-17 августа расценки выросли до 35,78, а с 19 по 31 августа постепенно снизились до 35,03. С 1 сентября средняя цена составила 37,18 грн., что отражает увеличение на 4,27. по сравнению с началом августа.

Следует отметить, что подорожание круп в Сумской области не ограничивается одной сетью магазинов. Разница в стоимости зависит от торгового заведения и региональных особенностей поставок. В то же время стабильность в августе свидетельствует об относительно контролируемой динамике рынка. Покупатели могут выбирать магазин в зависимости от наличия акций и доступности товара в конкретном населенном пункте.

Аналитики советуют обращать внимание на ежедневные колебания и учитывать средние показатели при планировании закупок в месяц. Такие данные помогают прогнозировать дальнейшую динамику и избегать непредвиденных затрат. Подорожание круп в Сумской области с начала сентября демонстрирует, что спрос на манку Хуторок растет, а вместе с ним повышается и стоимость на рынке, что важно для потребителей при формировании бюджета на продукты питания.

