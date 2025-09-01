Визначені категорії громадян можуть розраховувати на грошову допомогу для пенсіонерів у Сумській області, приурочену до святкування Дня Незалежності України, повідомляє Politeka.

Як зазначає Головне управління Пенсійного фонду України, виплати регламентуються постановою Кабінету Міністрів від 29 квітня 2025 року №486. У документі чітко прописано, хто має право на одноразову допомогу та яким способом її можна отримати.

Серед одержувачів передбачені учасники бойових дій, включно з тими, хто постраждав під час Революції Гідності, а також особи з інвалідністю, пов’язаною з війною. До списку включені громадяни, які мають особливі заслуги перед державою, а також члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України та померлих ветеранів війни. Це стосується дружин і чоловіків загиблих учасників бойових дій або людей з інвалідністю, що виникла внаслідок війни, а також жертв нацистських переслідувань, які не вступали в повторний шлюб.

Окрім того, право на отримання коштів мають учасники війни, колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, особи, які були насильно вивезені на роботи, а також діти партизанів і учасників руху опору проти нацистського режиму.

Порядок виплати у 2025 році залишився без змін. Люди, які відповідають критеріям, отримають кошти разом із серпневою пенсією. Ті, хто не є пенсіонерами або військовими, можуть подати заяву особисто через сервісний центр ПФУ чи ЦНАП за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для оформлення допомоги важливо встигнути звернутися до 1 жовтня 2025 року, щоб не втратити право на виплати.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області забезпечує додаткову підтримку визначеним категоріям громадян у святковий період та допомагає покрити нагальні потреби, пов’язані із соціальною і матеріальною підтримкою.

