Установленные категории граждан могут рассчитывать на денежную помощь для пенсионеров в Сумской области, приуроченную к празднованию Дня Независимости Украины, сообщает Politeka.

Как отмечает Главное управление Пенсионного фонда Украины , выплаты регламентируются постановлением Кабинета Министров от 29 апреля 2025 года №486. В документе четко прописано, кто имеет право на единовременную помощь и каким способом ее можно получить.

Среди получателей предусмотрены участники боевых действий, включая тех, кто пострадал во время Революции Достоинства, а также лица с инвалидностью, связанной с войной. В список включены граждане, у которых есть особые заслуги перед государством, а также члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины и умерших ветеранов войны. Это касается жен и мужчин погибших участников боевых действий или людей с инвалидностью, возникшей в результате войны, а также жертв нацистских преследований, не вступавших в повторный брак.

Кроме того, право на получение средств имеют участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, насильственно вывезенные на работы лица, а также дети партизан и участников движения сопротивления против нацистского режима.

Порядок выплаты в 2025 году остался без изменений. Люди, отвечающие критериям, получат средства вместе с августовской пенсией. Не пенсионеры или военные могут подать заявление лично через сервисный центр ПФУ или ЦНАП по месту регистрации или фактического проживания. Для оформления помощи важно успеть обратиться к 1 октября 2025, чтобы не потерять право на выплаты.

Итак, денежная помощь для пенсионеров в Сумской области обеспечивает дополнительную поддержку определенным категориям граждан в праздничный период и помогает покрыть неотложные потребности, связанные с социальной и материальной поддержкой.

