Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області почала діяти в обласному центрі, повідомляє Politeka.

Тепер користувачам громадського транспорту не потрібно мати при собі готівку або бути клієнтами конкретної фінансової установи. Для придбання квитка достатньо завантажити спеціальний мобільний застосунок та скористатися будь-якою українською банківською карткою. Це значно спрощує процедуру та економить час.

Запровадження електронного сервісу здійснено на основі міського додатку «єДніпро». Як пояснив заступник директора КП «Дніпровський електротранспорт» Володимир Сусленков, перші кроки у напрямку безготівкових розрахунків зробили ще у 2017 році. Тоді використовували QR-коди, частка яких становила близько 20% від загальної виручки. Сьогодні у місті всі фінансові операції виконуються виключно через QR-коди у «єДніпро».

Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області забезпечує рівні можливості для кожного мешканця, незалежно від банку, яким він користується. Окрім цього, вона спрощує контроль усіх транзакцій. За словами заступника директора КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста єДніпро» Романа Ростовського, головною метою стало розширення аудиторії та залучення нових пасажирів.

Щоб скористатися можливостями сервісу, потрібно завантажити «єДніпро» з AppStore чи Google Play, пройти реєстрацію за номером телефону і відсканувати QR-код у салоні транспорту. Оплату можна провести банківською карткою, через Google Pay або Apple Pay. Після підтвердження у розділі «Документи» з’являється електронний квиток.

Крім разових платежів, у додатку доступні абонементи різної тривалості — від одного дня до місяця, що дозволяє кожному пасажиру підібрати оптимальний варіант залежно від потреб і частоти поїздок.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: кому надається пріоритет в отриманні виплат.

Також Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжській області: стало відомо, в яких громадах можна отримати.