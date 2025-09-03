Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области начала действовать в областном центре, сообщает Politeka.

Теперь пользователям общественного транспорта не нужно иметь при себе наличные деньги или быть клиентами конкретного финансового учреждения. Для покупки билета достаточно загрузить специальное мобильное приложение и воспользоваться любой украинской банковской картой. Это значительно упрощает процедуру и экономит время.

Введение электронного сервиса осуществлено на основе городского приложения «єДніпро». Как пояснил заместитель директора КП «Днепровский электротранспорт» Владимир Сусленков, первые шаги в направлении безналичных расчетов сделали еще в 2017 году. Тогда использовали QR-коды, доля которых составляла около 20% от общей выручки. Сегодня в городе все финансовые операции выполняются исключительно через QR-коды в «Днепре».

Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области обеспечивает равные возможности для каждого жителя независимо от банка, которым он пользуется. Кроме того, она упрощает контроль всех транзакций. По словам заместителя директора КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города єДніпро» Романа Ростовского, главной целью стало расширение аудитории и привлечение новых пассажиров.

Чтобы воспользоваться возможностями сервиса, нужно загрузить «єДніпро» из AppStore или Google Play, пройти регистрацию по телефону и отсканировать QR-код в салоне транспорта. Оплату можно произвести банковской картой, через Google Pay или Apple Pay. После подтверждения в разделе «Документы» отображается электронный билет.

Помимо разовых платежей, в приложении доступны абонементы разной продолжительности – от одного дня до месяца, что позволяет каждому пассажиру подобрать оптимальный вариант в зависимости от потребностей и частоты поездок.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому предоставляется приоритет в получении выплат.

Также Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: стало известно, в каких общинах можно получить.