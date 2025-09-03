Робота для пенсіонерів у Києві охоплює ресторанну сферу, клінінг та логістику, забезпечуючи стабільну оплату, офіційне оформлення та прозорі вимоги.

Робота для пенсіонерів у Києві доступна на кількох напрямках із офіційним працевлаштуванням та стабільною заробітною платою, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії розміщені на порталі work.ua, де можна дізнатися деталі щодо умов та обов’язків.

Мережа KFC запрошує працівників кухні, залу та касирів у ТЦ «Рів Гош». Зарплата становить 24 000 гривень до податкових відрахувань. Основні вимоги — відповідальність, комунікабельність, чесність, уміння працювати в команді та гостинність. Працівники обслуговують відвідувачів, підтримують чистоту та готують страви за встановленими стандартами. Кандидатам пропонують офіційне оформлення, премії, навчання, соціальний пакет та перспективи кар’єрного росту, а також гнучкий графік.

Сервіс Uberem оголосив набір прибиральниць та клінерів у столиці. Зарплата коливається від 36 000 до 50 000 гривень, виплата щотижня (1700–2100 грн за день). Працівники виконують сухе та вологе прибирання квартир і будинків, оцінюють обсяг робіт та підтримують ввічливе спілкування з клієнтами. Досвід роботи не обов’язковий, головними критеріями є активність та відповідальність, передбачене кар’єрне зростання до бригадира.

Компанія Aqua Pro шукає водія-експедитора для доставки води на автомобілі фірми. Заробітна плата від 45 000 до 65 000 гривень. Пропонується повна зайнятість, офіційне працевлаштування, стабільні виплати двічі на місяць, фірмовий одяг та завантаження на вул. Гната Хоткевича, 13а. Основні обов’язки — доставка товарів за маршрутом, завантаження і розвантаження, контроль кількості та догляд за автомобілем.

Отже, робота для пенсіонерів у Києві охоплює ресторанну сферу, клінінг та логістику, забезпечуючи стабільну оплату, офіційне оформлення та прозорі вимоги до кандидатів, що дозволяє літнім людям залишатися активними та отримувати додатковий дохід.

