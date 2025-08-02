Новий графік руху транспорту в Дніпрі запровадили у зв’язку зі спекотними погодними умовами, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі передбачає зміни у роботі міжміського автобуса, який курсує між Кам’янським і нашим облцентром, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі стосується маршруту з Кам'янського, який влітку зазвичай користується високим попитом. Через підвищення температури його курсування скоригували.

У будні він відправляється з Кам’янського від Залізничного вокзалу о 07:00, 07:30, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20 та 18:00.

У неділю автобус вирушає о 07:00, 07:45, 08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:40, 17:20 та 18:00.

А от автобуси з нашого облцентру відправляються від автовокзалу “Центральний” о 08:00, 08:20, 08:40, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40 та 19:30.

Для пасажирів, які прямують до зупинки біля цирку в будні передбачені рейси о 06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00 та 18:00. У вихідні дні маршрутки курсують щогодини з 06:00 до 18:00 включно.

Пасажирів просять враховувати можливі відхилення від минулого розкладу. Також зазаначається, що якщо маршрутка наповниться раніше, водій може вирушити до пункту призначення раніше запланованого часу.

Також новий графік руху транспорту в Дніпрі може коригуватись протягом дня, тому важливо слідкувати за актуальною інформацією. Це допоможе уникнути непорозумінь і краще спланувати поїздку.

З усіх питань можна звертатися до диспетчера за номером 097 334 64 97. Вартість поїздки наразі становить 60 гривень.

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