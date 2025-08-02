Новый график движения транспорта в Днепре был введен в связи с жаркими погодными условиями, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Новый график движения транспорта в Днепре предусматривает изменения в работе междугороднего автобуса, курсирующего между Каменским и нашим облцентром, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Днепре касается маршрута из Каменского, который летом обычно пользуется высоким спросом.

В будни он отправляется с Каменского от Железнодорожного вокзала в 07:00, 07:30, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20 та 18:00.

В воскресенье автобус отправляется в 07:00, 07:45, 08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:0 18:00.

А вот автобусы из нашего облцентра отправляются от автовокзала "Центральный" в 08:00, 08:20, 08:40, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40 та 19:30.

Для пассажиров, направляющихся к остановке возле цирка в будни предусмотрены рейсы в06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00 та 18:00. В выходные дни маршрутки курсируют по часам с 06:00 до 18:00 включительно.

Пассажиров просят учитывать возможные отклонения от прошедшего расписания. Также указывается, что если маршрутка наполнится раньше, водитель может отправиться в пункт назначения ранее запланированного времени.

Также новый график движения транспорта в Днепре может корректироваться в течение дня, поэтому важно отслеживать актуальную информацию. Это поможет избежать недоразумений и лучше спланировать поездку.

По всем вопросам можно обращаться к диспетчеру по номеру 097 334 64 97. Стоимость поездки составляет 60 гривен.

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