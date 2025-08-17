У низці населених пунктів Київської області протягом наступного тижня – з 18 по 24 серпня 2025 року – відбудеться тимчасове припинення газопостачання.

Спеціалісти Київської філії ТОВ "Газорозподільчі мережі України" попередили, де з 18 по 24 серпня 2025 року відбудуться планові відключення газу, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що з понеділка по пʼятницю, 18-22 серпня, у звʼязку з ремонтними роботами на газопроводі середнього тиску тимчасово без газопостачання залишаться мешканці сіл Мотовилівська Слобідка та Вишняки у Фастівському районі Київської області.

У період із 18.08 по 29.08 без блакитного палива залишаться населені пункти Насташка та Колісникове в межах Рокитнянської селищної громади. Там будуть проводитися випробування газопроводів на щільність та герметичність в плані підготовки філії до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років, повідомляє Politeka.

Також експерти попереджають що з 18 по 26 серпня через плановий ремонт частково розподіл природного газу буде припинено до споживачів у селі Станіславчик Білоцерківського району Київської області.

Крім того, в селищі Ставище графік відключення газу буде застосовуватися в четвер, 21 числа, орієнтовно з 8:00 до 17:00 для споживачів багатоквартирного будинку за адресою вулиця Цимбала Сергія, 26. Обмеження повʼязані з роботами з реконструкції системи газопостачання.

Важливо: мешканців, яких торкнуться обмеження, просять заздалегідь перекрити крани на опусках перед газовими приладами та відкривати їх лише після завершення зазначених термінів.

