Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області стало неприємною новиною для місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області стало офіційним після засідання виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, яке відбулося 28 травня, повідомляє Politeka.

У рішенні №431 вказано, що нові розцінки почали діяти вже з червня 2025 року.

За тиждень до цього комунальне підприємство "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" попередило мешканців про підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області.

Тепер мешканці Ізмаїла мають нові розцінки на воду. Один кубічний метр коштує 34 гривні 30 копійок, що на 6.80 більше. А це вже майже 25 відсотків зверху. Ще більше подорожчало водовідведення. За новими цінами куб обходиться у 42.30 замість попередніх 33.40. Тут приріст становить понад 26 відсотків.

Для багатоповерхівок суми інші. Вода з використанням внутрішньобудинкових систем обійдеться у 35.10 за куб, тоді як раніше мешканці платили 28.10. Водовідведення в таких будинках тепер коштує 42.90, що на 9 гривень більше за стару вартість.

У водоканалі це пояснюють зростанням вартості електроенергії, дорожчими матеріалами і збільшенням зарплат. Кажуть, що перегляд був неминучий. Варто нагадати, що востаннє підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області, зокрема в Ізмаїлі, відбувалося рік тому.

Водночас по всій країні спостерігається схожа динаміка. З квітня 2024 до квітня 2025 року вартість ЖКП зросла в середньому на 20%. Найпомітнішим стало подорожчання електроенергії. Розцінки на неї зросли більш ніж на 63%.

Окрім світла, вгору пішло й управління багатоквартирними будинками, воно піднялося майже на 19%. Вивезення сміття підскочило на понад 10%. Технічне обслуговування житла додало близько 3%.

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