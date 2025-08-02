Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области стало неприятной новостью для местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области стало официальным после состоявшегося 28 мая заседания исполнительного комитета Измаильского городского совета, сообщает Politeka.

В решении №431 указано , что новые расценки начали действовать уже с июня 2025 года.

Неделей ранее коммунальное предприятие "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" предупредило жителей о повышении тарифов на коммунальные услуги в Одесской области.

Теперь у жителей Измаила есть новые расценки на воду. Один кубический метр стоит 34 гривны 30 копеек, что на 6.80 больше. А это уже около 25 процентов сверху. Еще больше подорожал водоотвод. По новым ценам куб обходится в 42:30 вместо предыдущих 33:40. Здесь прирост составляет более 26 процентов.

Для многоэтажек суммы прочие. Вода с использованием внутридомовых систем обойдется в 35:10 за куб, тогда как ранее жильцы платили 28:10. Водоотвод в таких домах теперь стоит 42.90, что на 9 гривен больше старой стоимости.

В водоканале это объясняют ростом стоимости электроэнергии, более дорогими материалами и увеличением зарплат. Говорят, что просмотр был неизбежен. Стоит напомнить, что последний раз повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, в частности в Измаиле, происходило год назад.

В то же время по всей стране наблюдается похожая динамика. С апреля 2024 по апрель 2025 года стоимость ЖКУ возросла в среднем на 20%. Самым заметным стало подорожание электроэнергии. Расценки на нее выросли более чем на 63%.

Кроме света, вверх пошло и управление многоквартирными домами, оно поднялось почти на 19%. Вывоз мусора подскочил более чем на 10%. Техническое обслуживание жилья прибавило около 3%.

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Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

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