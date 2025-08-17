В ряде населенных пунктов Киевской области в течение следующей недели – с 18 по 24 августа 2025 года – произойдет временное прекращение газоснабжения.

Специалисты Киевского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" предупредили, где с 18 по 24 августа 2025 года состоятся плановые отключения газа, пишет Politeka.

В частности , сообщается, что с понедельника по пятницу, 18-22 августа, в связи с ремонтными работами на газопроводе среднего давления временно без газоснабжения останутся жители сел Мотовиловская Слободка и Вишняки в Фастовском районе Киевской области.

В период с 18.08 по 29.08 без голубого топлива останутся населенные пункты Насташка и Колесниково в пределах Рокитнянской поселковой общины. Там будут проводиться испытания газопроводов на плотность и герметичность в плане подготовки филиала к устойчивой работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, сообщает Politeka.

Также эксперты предупреждают, что с 18 по 26 августа из-за планового ремонта частично распределение природного газа будет прекращено к потребителям в селе Станиславчик Белоцерковского района Киевской области.

Кроме того, в поселке Ставище график отключения газа будет применяться в четверг, 21 числа, ориентировочно с 8.00 до 17.00 для потребителей многоквартирного дома по адресу улица Цымбала Сергея, 26. Ограничения связаны с работами по реконструкции системы газоснабжения.

Важно: жителей, которых коснутся ограничения, просят заранее перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и открывать их только по истечении указанных сроков.

