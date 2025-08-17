Графік відключення газу на тиждень з 18 по 24 серпня у Запорізькій області зачепить багатьох місцевих мешканців, тож розповідаємо деталі.

Комунальні служби оприлюднили графік відключення газу на тиждень з 18 по 24 серпня у Запорізькій області, який стосується приватного сектору та окремих адрес десяти населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як інформують у "Запоріжгазі", графік відключення газу на тиждень з 18 по 24 серпня у Запорізькій області пов’язаний з підготовкою газових мереж до опалювального сезону та заміною крану на газопроводі.

Це планові роботи, які необхідні для безпечного і стабільного газопостачання у майбутньому. За інформацією компанії, з 18.08 тимчасово не буде блакитного палива на таких вулицях: село Августинівка (Миру, Молодіжна та Садова), Дніпрові Хвилі (Верхня, Степова, Тиха та Центральна).

В Івангороді обмеження стосуються Іваногородської, у Крилівському припинення подачі блакитного палива торкнеться Центральної. В Лемешинському аналогічна ситуація буде на вулиці Шевченка. У Новопетрівці незручності терпітимуть мешканці Вишневої, Квіткової, Молодіжної, Тихої та Центральної.

У Новоселищі – вулиця Степна, а у Світанку – Сонячна, Травнева та Українська. У Федорівці незручності торкнуться Далекого, пров. Зеленого, вулиці Лісної, Набережної, Придніпровської, пров. Садового, Тихої та Центральної.

Роботи планують завершити до 19.08 включно. Мешканцям радять подбати про безпечне користування газовими приладами та перекрити крани у своїх оселях. Це допоможе уникнути непередбачених ситуацій і забезпечить швидке відновлення газопостачання після завершення робіт.

Графік відключення газу на тиждень з 18 по 24 серпня у Запорізькій області складений заздалегідь і дозволяє мешканцям планувати побутові справи.

