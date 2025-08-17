График отключения газа на неделю с 18 по 24 августа в Запорожской области коснется многих местных жителей, поэтому рассказываем детали.

Коммунальные службы обнародовали график отключения газа на неделю с 18 по 24 августа в Запорожской области , касающийся частного сектора и отдельных адресов десяти населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как информируют в "Запорожгаге", график отключения газа на неделю с 18 по 24 августа в Запорожской области связан с подготовкой газовых сетей к отопительному сезону и заменой крана на газопроводе.

Это плановые работы, необходимые для безопасного и стабильного газоснабжения в будущем. По информации компании, с 18:08 временно не будет голубого топлива на таких улицах : село Августиновка (Мира, Молодежная и Садовая), Днепровые Волны (Верхняя, Степная, Тихая и Центральная).

В Ивангороде ограничения касаются Иваногородской, в Крыловском прекращение подачи голубого топлива коснется Центральной. В Лемешинском аналогичная ситуация будет на улице Шевченко. В Новопетровке неудобства будут терпеть жители Вишневой, Цветочной, Молодежной, Тихой и Центральной.

В Новоселище – улица Степная, а в Рассвете – Солнечная, Майская и Украинская. В Федоровке неудобства коснутся Дальнего, пер. Зеленого, улицы Лесной, Набережной, Приднепровской, пер. Садового, Тихого и Центрального.

Работы планируют завершить до 19:08 включительно. Жителям советуют позаботиться о безопасном использовании газовых приборов и перекрыть краны в своих домах. Это поможет избежать непредвиденных ситуаций и обеспечит быстрое возобновление газоснабжения после завершения работ.

График отключения газа в неделю с 18 по 24 августа в Запорожской области составлен заранее и позволяет жителям планировать бытовые дела.

