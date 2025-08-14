Війна позбавила тисячі людей стабільності, дому та звичних джерел доходу, тому грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області нарзі дуже актуальна.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області стала важливим інструментом підтримки для вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті Карітасу, грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області є частиною проєкту багатоцільової підтримки, яка передбачає надання грантових виплат людям, що постраждали від війни та невідкладно потребують коштів.

Ініціатива створена для того, щоб реагувати на складні гуманітарні виклики максимально оперативно, гнучко та прозоро. Кошти допомагають людям самостійно визначати свої першочергові потреби і підтримують місцеву економіку через збільшення обігу коштів у громадах.

Багатоцільова грошова допомога для пенсіонерів в Одескій області не обмежує отримувачів у способах використання коштів і не вимагає звітування. Сума виплати становить 3 600 гривень на одну людину щомісяця протягом трьох місяців. Загальна сума за цей період дорівнює 10 800 гривень на особу.

Виплата призначається не більш як чотирьом людям у родині, що дає змогу отримати до 43 200 гривень на домогосподарство. Кошти перераховують на банківський рахунок IBAN, або надсилають через Укрпошту. Реєстрація можлива дистанційно, що зручно для людей у віддалених районах.

У разі екстрених ситуацій виплати надходять протягом двох днів після подачі заявки, в інших випадках цей процес займає до двох тижнів. Варто знати, що дана ініціатива не діє постійно і не охоплює одночасно всі регіони країни.

Дізнатися про актуальні програми у своєму регіоні можна через місцеві органи влади або відділення Карітасу України. Також працює гаряча лінія з понеділка по п’ятницю з 9:30 до 16:00 за номером 0 800 336 734.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО: які документи потрібні для оформлення допомоги.