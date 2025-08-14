Война лишила тысячи людей стабильности, дома и привычных источников дохода, поэтому денежная помощь для пенсионеров в Одесской области очень актуальна.

Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области стало важным инструментом поддержки для уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте Каритасу, денежная помощь для пенсионеров в Одесской области является частью проекта многоцелевой поддержки, которая предусматривает предоставление грантовых выплат людям, пострадавшим от войны и безотлагательно нуждающихся в средствах.

Инициатива создана для того, чтобы реагировать на сложные гуманитарные вызовы максимально оперативно, гибко и прозрачно. Средства помогают людям самостоятельно определять свои первоочередные потребности и поддерживают местную экономику из-за увеличения оборота средств в общинах.

Многоцелевая денежная помощь для пенсионеров в Одесской области не ограничивает получателей в способах использования и не требует отчетности. Сумма выплаты составляет 3600 гривен на одного человека ежемесячно в течение трех месяцев. Общая сумма за этот период составляет 10 800 гривен на человека.

Выплата назначается не более чем четырем людям в семье, что позволяет получить до 43 200 гривен на домохозяйство. Средства перечисляются на банковский счет IBAN или посылаются через Укрпочту. Регистрация возможна дистанционно, что удобно для людей в отдаленных районах.

При экстренных ситуациях выплаты поступают в течение двух дней после подачи заявки, в других случаях этот процесс занимает до двух недель. Следует знать, что данная инициатива не действует постоянно и не охватывает одновременно все регионы страны.

Узнать актуальные программы в своем регионе можно через местные органы власти или отделения Каритаса Украины. Также работает горячая линия с понедельника по пятницу с 9.30 до 16.00 по номеру 0 800 336 734.

