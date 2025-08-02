Обмеження руху в Полтаві торкнеться вулиці Пилипа Орлика, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Офіційний сайт Полтавської міської ради

та виконавчого комітету.

31 липня 2025 року виконавчий комітет погодив рішення про тимчасове обмеження руху в Полтаві. Згідно з офіційною інформацією, до 21 вересня буде повністю перекрито рух транспортних засобів на ділянці вулиці Пилипа Орлика — від перехрестя із Соборним майданом до перехрестя з вулицею Спаською.

Причина — проведення ремонту оглядового колодязя на каналізаційній мережі.

Обмеження руху в Полтаві діятиме до завершення зазначених робіт. Рішення ухвалене офіційно та оприлюднене на сайті Полтавської міської ради та виконавчого комітету.

До слова, окрім цього, на трасі із Сум до нашого облцентру діють сезонні правила для вантажівок. Щодня з 10:00 до 22:00 фури, маса яких перевищує 24 тонни, не мають права курсувати цією дорогою. Також заборона діє для машин із навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Водночас є низка винятків. Ці правила не стосуються транспорту, що перевозить тварин, птицю або швидкопсувні товари. Також на дорозі можуть залишатися машини, які доставляють військові вантажі, виконують спеціальні завдання або працюють над ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Окрім того, з 28 липня на вулиці Короленка розпочалися роботи з ремонту тепломережі. Відповідно до рішення членів виконкому, передбачається що для транспорту закриють проїзд повністю від будинку 9/12 до будинку 20. Наразі офіційно перекриття погоджене до 18 серпня.

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